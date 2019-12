Pochi giorni dopo Cristina Cattaneo, si dimette anche l’altro assessore leghista di Abbiategrasso. Oggi, lunedì 23 dicembre, ha ufficialmente fatto un passo indietro l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi.

Si dimette Bernacchi

“Con questo gesto la Lega intende sterilizzare la situazione politico-amministrativa che si e’ venuta creare ad Abbiategrasso per aprire una pausa di riflessione positiva. E’ intenzione della Lega infatti analizzare in tutti i suoi aspetti la crisi che si è aperta con l’obiettivo di rilanciare in maniera decisa e concreta, e in tempi stretti, l’azione della Giunta e rispondere alle esigenze di tutta la comunità abbiatense”, afferma la segreteria provinciale della Lega.

Il motivo della crisi

La crisi politica aperta dal Carroccio è nata per la contrarietà dei vertici leghisti al piano attuativo per il parco commerciale.

