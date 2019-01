Albairate, arrivano le ricariche per vetture elettriche

Colonnine di ricarica per vetture elettriche anche ad Albairate. Il sindaco Pioltini: “Cogliamo la sfida della mobilità sostenibile”.

Colonnine di ricarica per vetture elettriche anche ad Albairate: Enel X, infatti, previo accordo con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Pioltini che ha concesso l’utilizzo del suolo pubblico, ha installato a sue spese due colonnine di ricarica: la prima in piazza Paolo VI a ridosso del centro storico, la seconda in via Carducci per coprire l’altra metà del paese. Ogni colonnina permette la ricarica simultanea di due veicoli. I proprietari di veicoli elettrici possono accedere attraverso un’apposita App di Enel (www.enelx.com) alla relativa mappa nazionale delle colonnine di ricarica per il rifornimento di energia. Nell’ambito del Gruppo Enel, è nata Enel X sta perseguendo un Piano nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica che vedrà la posa di circa 7 mila colonnine entro il 2020 per arrivare a 14 mila nel 2022.

Il sindaco Giovanni Pioltini spiega: «Il Comune di Albairate si è reso disponibile all’installazione di due colonnine, per due ragioni: cogliere la sfida della mobilità sostenibile volta a favorire la circolazione delle auto elettriche a emissioni zero; le colonnine sono anche un importante strumento di attrazione e accoglienza turistica, in quanto la rete che sta creando Enel X tende a valorizzare i borghi più belli d’Italia come Albairate, sede tra le altre cose del Museo Agricolo». TORNA ALLA HOME PPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE