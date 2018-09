Albairate, l’Amministrazione promuove una assemblea pubblica per illustrare le novità relative all’impianto di compostaggio. Appuntamento il 12 settembre in Municipio.

Albairate, impianto di compostaggio: assemblea pubblica il 12 settembre

Impianto di compostaggio di via Marcatutto, l’Amministrazione comunale guidata da Giovanni Pioltini ha indetto una assemblea pubblica con appuntamento mercoledì 12 settembre alle 21 in sala consiliare. Tema dell’incontro: “Biometano dall’impianto di compostaggio verso meccanismi virtuosi di una economia circolare”. L’obiettivo è presentare agli albairatesi il progetto di fattibilità dell’impianto di produzione di Biometano da Biogas prodotto dall’impianto di compostaggio di Albairate.

“Non è un potenziamento dell’impianto”

“Si tratta – spiega la nota del Comune – di realizzare una nuova sezione dell’attuale impianto che trasformerà il biogas, prodotto dalla degradazione della frazione organica, in metano che verrà immesso nella rete Snam di trasporto e distribuzione del gas naturale invece di essere bruciato per produrre energia elettrica, come avviene attualmente. Non si tratta, quindi, di un potenziamento dell’impianto, bensì della possibilità da parte di Ecoprogetto Milano S.r.l., la società che gestisce l’impianto con Ladurner Ambiente S.p.A., di realizzare un importante salto di qualità ambientale e tecnologico in avanti, oltre che rappresentare un’opportunità anche per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti nelle “città”, attivando meccanismi virtuosi di economia circolare”.

Il punto sul monitoraggio dei cattivi odori

Con l’occasione sarà presentato il lavoro svolto da Osmotech nella campagna di monitoraggio olfattiva, che si sta svolgendo nel comune di Albairate, con l’obiettivo di valutare l’impatto olfattivo sul territorio del Comune di Albairate mediante indagini in campo. All’evento parteciperanno Pioltini, Ettore Bortolotti, rappresentanti di Ecoprogetto Milano Ladurner, Osmotech, Claudia Narducci di Arpa, Piergiorgio Valentini di Città metropolitana. Torna alla home page.