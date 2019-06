Lunedì la ditta aveva tagliato gli alberi dei nuovi nati al Giardino della Vita di via per Origgio.

Alberi dei nuovi nati, presto nuove piante

Tagliati per sbaglio, ripiantumati da Uboldo al Centro. I 76 alberi tagliati per sbaglio lunedì nel Giardino della Vita torneranno presto a dimora. “Visto l’alto valore simbolico, morale ed umano legato a quelle essenze – spiegano dalla lista – messe a dimora durante l’ultima edizione della Festa delle Generazioni a nome di tutti i 76 bambini uboldesi nati nel 2018 e di tutte le persone uboldesi nate nel 1943, donerà al comune di Uboldo e a tutta la cittadinanza le stesse essenze, ritenendo sollevate, fin d’ora, dalle spese di acquisto e messa a dimora, sia il Comune di Uboldo, sia l’appaltatore del servizio”. I membri della lista chiedono quindi il permesso di entrare nell’area comunale per le necessarie lavorazioni, e il “coordinamento con il prossimo cantiere del Giardino della Vita per organizzazione della data della nuova piantumazione, che avverrà nella medesima posizione e con le medesime essenze”.

