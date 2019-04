È Alberto Moiraghi il candidato sindaco della lista civica Comitato per Castano.

Il gruppo ha presentato il suo candidato sindaco alla cittadinanza nel pomeriggio di sabato 13 aprile 2019, dopo una inedita biciclettata partita da via Giolitti, che ha percorso la zona Nord ed è giunta al loro gazebo di piazza Mazzini. Ad annunciare il candidato sindaco due figure storiche del Comitato, Marco Fontanive e Laura Bona.

“Quando il gruppo di amici del Comitato per Castano mi ha chiesto la disponibilità di candidarmi a sindaco – ha dichiarato un emozionato Moiraghi – ho subito accettato, quasi d’istinto, ritenendo così di continuare nella mia attività di portavoce di tutto il gruppo, facilitato in questo dalla consapevolezza di essere sostenuto e incoraggiato da persone speciali. Persone dotate di importante competenze specifiche. Siamo convinti che forse i tempi sono maturi per una scelta che superi lo schema classico imposto dai partiti.