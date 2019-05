Appuntamento mercoledì sera in biblioteca civica a Saronno per una serata sui temi dell’ambiente e dell’economia circolare.

Ambiente in biblioteca col Movimento

Economia circolare, plastic free, aree verdi, questi alcuni degli argomenti che saranno affrontati mercoledì sera, dalle 20.30, in biblioteca civica, nella serata organizzata dal Movimento 5 Stelle. Relatore, il consigliere regionale Roberto Cenci, esperto ambientalista. “I cittadini – fanno sapere gli organizzatori – potranno rivolgere al Prof. Cenci le loro domande e lanciare spunti sui quali discutere. Un’opportunità da non perdere per portare avanti in modo condiviso e consapevole un tema fondamentale del nostro quotidiano ma di cui si sa troppo poco o lo si sa in modo non corretto, sottovalutandone spesso l’importanza”.

