La presentazione ufficiale nella mattinata di oggi

Rappresenterà Vivere Rescaldina e Noi per Rescaldina

È Gilles Ielo il candidato sindaco delle liste civiche “vivere rescaldina” (compagine di maggioranza di cui fa parte e riveste il ruolo di capogruppo con delega a sport e polizia locale a sostegno dell attuale sindaco Michele Cattaneo) e “noi x Rescaldina”. Il suo nome (che noi di Settegiorni avevano già indicato come candidato bel numero in edicola) è stato ufficializzato poco fa in piazza chiesa durante l’iniziativa di presentazione al pubblico da parte delle due liste. Ielo è quindi la persona scelta da vivere Rescaldina come successore di Cattaneo e che in questi giorni ha incassato il sostegno ufficiale da parte di “noi x”, attualmente all’opposizione col capogruppo Gianluca Crugnola

Legalità al primo posto

Nel suo intervento in piazza Gilles Ielo ha affermato che i tempi più importanti della sua campagna elettorale riguarderanno legalità, solidarietà, pace e tutela dei beni del territorio. Il sindaco si è presentato in piazza col tandem. “Vogliamo costruire una rete di collaborazione sul territorio, migliorare le condizioni dei boschi e far vivere i luoghi in piena sicurezza.