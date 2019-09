Anche la Lega nervianese presente al tradizionale raduno di Pontida

Anche quest’anno la sezione nervianese della Lega è stata presente all’ormai storico e tradizionale raduno di Pontida.

Il raduno di Pontida, tenutosi domenica 15 settembre, è la 33esima edizione alla quale la Lega di Nerviano ha partecipato.

“Ci piace ricordare la nostra storia: la sezione di Nerviano è stata una delle prime sezioni ad aprire sul territorio nell’Alto Milanese e, nei primi anni, faceva da punto di riferimento per molte altre sezioni dei comuni confinanti. Ora, come allora, quello che ci distingue dagli altri gruppi politici presenti a Nerviano, è la costante presenza sul territorio per non perdere il senso della realtà. Ora, come allora, sempre in mezzo ai nervianesi! La manifestazione di Pontida di quest’anno è stata storica, un’edizione da record caratterizzata dal solito clima di festa e dalla sensazione di far parte di un qualcosa di grande che ha intenzione di migliorare concretamente il Paese. Oggi abbiamo l’onere e l’onore di amministrare la nostra Nerviano e, nonostante qualche criticità che continua ad essere presente, ce la stiamo mettendo tutta. Nella nostra sezione di gente ne è passata tanta, e alcuni di questi hanno anche avuto una brillante carriera politica. Rinnoviamo, come sempre, per chi avesse intenzione di entrare a far parte di questo bel gruppo, l’invito a partecipare a qualche nostra serata. Come ha detto il Segretario Federale Matteo Salvini, di cui possiamo vantare una vecchia amicizia che risale agli anni ’90: “Tente aperte le sezioni ai cittadini”. Ci ritroviamo tutti i Lunedì sera presso la nostra sezione in via Annunciata 4 a partire dalle 21.15”.