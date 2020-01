Anno nuovo con tanti progetti per “Legnano Cambia”

Un nuovo anno con tanti progetti per un nuovo inizio per “Legnano Cambia”. Per conoscere le proposte relative al lavoro, commercio e rilancio della città di Legnano proposte da questa lista civica, il 13 gennaio alle 19 al Castello Visconteo si terrà un incontro con gli ospiti Filippo Rossi e Stefano Parisi. Durante la serata di parlerà di come “si costruisce insieme una buona politica”.

“Siamo convinti che la buona politica e la buona amministrazione debbano necessariamente prevedere la partecipazione diretta dei cittadini.

Di fronte alle sfide che ogni ente locale si trova ad affrontare, con risorse spesso limitate e non sufficienti, occorre ricercare la collaborazione virtuosa con i propri cittadini, al fine di incentivare e premiare le risorse personali di cui la nostra comunità e’ ricca.

In questi ultimi anni l’associazionismo e il volontariato hanno sopperito in modo evidente alle carenze sia economiche che a livello di risorse umane.

Ci preme ripartire dall’albo comunale dei volontari civici al quale possoni iscriversi i cittadini di età compresa tra 16 e 80 anni che intendono dare la loro disponibilità per lo svolgimento di attività di pubblico interesse . A titolo esemplificativo :

A. Finalità di carattere sociale, tali intendendosi quelle rientranti nell’area socio assistenziale,socio sanitaria e socioeducativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme innovative non codificate nella programmazione regionale.

B. Finalità a carattere civile rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della qualità della vita , della protezione dei diritti della persona , della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura.

C. Finalità di carattere culturale , ossia quelle relative all’area della promozione e valorizzazione della cultura , del patrimonio storico ed artistico , delle attività ricreative, sportive e turistiche . Rientrano in questo ambito anche le attività di formazione permanente.

Il servizio civico comuale può anche riguardare attività di supporto agli uffici comunali, tra cui le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo e culturale, organizzate e patrocinate dal comune, la gestione delle sale pubbliche, della Biblioteca, la sorveglianza di strutture a valenza ricreativa e culturale.

Al fine di incentivare le politiche giovanili gli studenti che lavoreranno come volontari per il comune di Legnano a seguito di selezione, otterranno come riconoscimento la Carta DIAMOCI UNA MANO che consentirà loro di avere dei benefits presso le strutture comunali : ingresso gratuito alla piscina, cineforum , sconti su abbonamento al Teatro Tirinnanzi e, di concerto con le società sportive del territorio, sconti sulle rette di iscrizione alle attività sportive, sconti sulle tariffe mezzi pubblici urbani.

Per ciò che riguarda i pensionati, coloro che verranno inseriti nel progetto avranno diritto alla tessera DIAMOCI UNA MANO gold che consentirà oltre ai benefit relativi all’utilizzo della piscina e sconti teatro e cineforum anche la possibiltà di avere tariffe scontate TARI per coloro che adotteranno un’area pubblica (cura del verde).

Ci prefiggiamo in questo modo l’obiettivo di avvicinare i giovani all’amministrazione pubblica, di creare un circolo virtuoso di collaborazione tra cittadini e istituzioni, di responsabilizzare la cittadinanza attraverso la condivisione delle necessità e allo stesso tempo di instaurare una dinamica di riconoscimento premiante”.