Antifascisti vandalizzano i murales del sottopassaggio della stazione di Parabiago.

Giuliano Polito, di Fratelli d’Italia Parabiago, ha commentato l’atto vandalico alla stazione di Parabiago:

“Gli antifascisti hanno vandalizzato i murales del sottopassaggio della stazione con questo ed altri graffiti: la Sinistra parla di antifascismo, un antifascismo di maniera che è l’ultimo nonché unico argomento di chi ha malgovernato l’Italia per anni e non può essere credibile quando parla di famiglia, di lavoro o di sicurezza, e sporca i muri della nostra Città in nome dell’antifascismo.

FdI chiede al Sindaco di Parabiago, Raffaele Cucchi, di intervenire quanto prima. Rimuoviamo questa vergogna!”