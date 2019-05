Arconate Gatti eletto nuovo sindaco di Vanzaghello.

Arconte Gatti primo cittadino

Vanzaghello sceglie la discontinuità. L’esito delle urne delle elezioni comunali 2019, che anche in paese ha visto lo spoglio prendere il via alle 14, ha visto Arconte Gatti diventare il nuovo sindaco del paese: a capo della lista (formata da Lega e da Riaccendiamo Vanzaghello) vince con il 53,88 pari a 1.583 voti, Gian Battista Gualdoni di Insieme per Vanzaghello si ferma al 46,12% con 1.355 (Gualdoni è della lista del sindaco uscente Leopoldo Giani). Un pomeriggio di grandi emozioni elettorali anche in paese quindi.

“Sono emozionatissimo e felicissimo per questa vittoria – ha commentato a caldo il nuovo primo cittadino -. Penso che questo sia il risultato di una squadra che sa lavorare bene e di una campagna elettorale svolta con correttezza e impegno”.

Ora il vincitore si metterà subito al lavoro con la squadra per attuare il programma elettorale.



