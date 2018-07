Area ex Alfa, confermata la disponibilità a proseguire l’iter di approvazione dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma per la riperimetrazione, la riqualificazione e la reindustrializzazione della zona di Arese.

Incontro a Palazzo Pirelli con i sindaci dei territori

La decisione sull’area ex Alfa è stata presa in sede di Collegio di vigilanza dell’Accordo, tenutosi lunedì 30 luglio a Palazzo Pirelli. E’ stato composto, oltre che da Regione Lombardia, dai sindaci dei Comuni di Arese, Garbagnate Milanese, Lainate e da Città Metropolitana di Milano. L’Atto prevede nuove strutture a completamento. Come la realizzazione di opere con finalità pubbliche. Nello specifico un impianto sportivo all’avanguardia, affiancato da strutture per la ricerca, la cura per la persona, l’intrattenimento, oltre che a funzioni commerciali, ricettive e produttive.

I fondi e gli interventi

“E’ stata l’occasione per fare il punto sull’avanzamento dell’Atto integrativo all’Accordo di Programma – spiega Massimo Sertori, assessore agli enti locali in Regione -, aggiornando gli studi circa i temi della viabilità e del trasporto pubblico locale. E per raccogliere la disponibilità degli Enti locali a proseguire nel percorso di approvazione. Si è inoltre autorizzato il finanziamento di quasi 4 milioni di euro per il nuovo sottopasso dell’autostrada A8 in Comune di Lainate – continua l’assessore. Oltre alla realizzazione di una rotatoria fra Rho e Lainate e al completamento della riqualificazione della via Trattati di Roma, a Garbagnate Milanese. Infine si sono anche destinati 3,6 milioni di euro per opere nei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nell’ambito di interventi di natura ambientale e viabilistica”.

Segnato un punto di ripartenza