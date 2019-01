Area feste di Turate: sono iniziati oggi, lunedì 21 gennaio, i lavori di realizzazione del progetto compensativo in via Garibaldi, legato al passaggio di Pedemontana.

Area feste di Turate: al via i lavori

Dopo anni di trattative e procedure burocratiche, iniziate con la precedente Amministrazione targata Cristiano Banfi, oggi, lunedì 21 gennaio, sono ufficialmente partiti i lavori per l’area feste di via Garibaldi, progetto totalmente finanziato da società Pedemotana. Ad annunciarlo è stata l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Oleari che, sui suoi canali ufficiali, ha commentato: “Questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori presso il parco urbano/area feste di via Garibaldi. Entro la fine del 2019 il parco sarà terminato e potrà essere a disposizione della cittadinanza, offrendo un luogo di incontro, svago, gioco e spazio feste. Una zona in particolare sarà destinata ad ospitare l’area cani, servizio al momento assente nel Comune di Turate”.

