Arexpo, interviene Giudici sul Parco scientifico

AREXPO, ruolo di committenza e coordinamento Milano Innovation District (MIND).

Affidata alla società AREXPO l’attività di stazione appaltante per la realizzazione del Parco scientifico e tecnologica Milano Innovation District (MIND). In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega, Simone Giudici.

“Da rhodense ritengo che la scelta di assegnare ad Arexpo il coordinamento per la realizzazione del progetto MIND sia la scelta più giusta. La società, partecipata dal Ministero dell’Economia, da Regione Lombardia, ma anche dai Comuni di Milano e Rho ha il compito di valorizzare il sito, facendo in modo che un’area di oltre un 1 milioni di metri quadrati possa nuovamente essere utile, evitando quanto accaduto in passato alle strutture di altre manifestazioni che, al di là del periodo di utilizzo, si sono trasformate in siti fantasma. Bisogna infatti essere chiari su un punto: l’Esposizione universale del 2015 è stata un grande volano per l’economia milanese, lombarda e dei territori circostanti durante la durata dell’evento. Adesso però occorre ottimizzare il patrimonio infrastrutturale lasciato in dote, che come tutti sanno ha avuto un prezzo notevole per la collettività. La realizzazione del parco scientifico può significare un vero rilancio dell’area, capace di portare beneficio reale, ma soprattutto persistente nel tempo, anche al territorio rhodense. Auspico quindi che Arexpo possa essere in grado di gestire al meglio e coordinare la realizzazione del MIND, portando ad un sviluppo duraturo per il nostro territorio.”