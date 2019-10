Arresti a Legnano: spuntano i nomi di due politici di “alto livello” del centrodestra.

Spuntano i nomi di due politici di centrodestra di “alto livello” nel fascicolo d’inchiesta per abuso d’ufficio aperto dalla Procura di Busto Arsizio, relativamente all’intervento di surroga di un consigliere comunale a Legnano da parte del difensore civico regionale della Lombardia Carlo Lio, già iscritto nel registro degli indagati insieme all’ex sindaco di Legnano Giambattista Fratus, all’ex vicesindaco Maurizio Cozzi e all’ex assessore Chiara Lazzarini. I tre, a processo per turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (al solo Fratus è contestata anche la corruzione elettorale). Nella nuova tranche di indagini coordinate dal pubblico ministero Nadia Calcaterra è emerso che i tre sarebbero andati a Roma per chiedere aiuto a due esponenti “azzurro/verdi” per impedire il commissariamento del Comune. La posizione dei big è ora al vaglio degli inquirenti.

