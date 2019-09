Arriva il reddito di cittadinanza… comunale. E’ l’ultima novità della Giunta Ballarini, che vi spiegheremo nei dettagli sul numero in edicola venerdì 6 settembre.

Arriva il reddito di cittadinanza… comunale

Qualche anticipazione sul nuovo progetto promosso dal vicesindaco Linda Giovannini, che ha coordinato le assistenti sociali: oltre 70mila euro saranno messi a disposizione fin da subito per soggetti a rischio di esclusione sociale e famiglie in difficoltà, a fronte di progetti volti a promuoverne l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione sociale attraverso attività lavorative di utilità sociali. Il progetto partirà a fine mese.

Fino a 500 euro al mese

Fino a 500 euro al mese, sulla base di verifiche continue e meticolose e in base alla reale necessità di chi viene inserito nel progetto. Un reddito di cittadinanza in salsa corbettese, insomma. Il primo, in zona. Ma a Corbetta, si sa, piacciono i primati…