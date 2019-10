Assemblea annuale della CALRE a Bruxelles oggi, lunedì 7 ottobre: Borghetti per il Consiglio Regionale della Lombardia

Assemblea annuale della CALRE a Bruxelles: Borghetti per il Consiglio Regionale della Lombardia

Oggi si è svolta a Bruxelles l’Assemblea annuale della CALRE, la Conferenza delle 75 Assemblee Legislative regionali europee. Come delegato a rappresentare il Consiglio Regionale della Lombardia, in qualità di Vice Presidente, Carlo Borghetti è intervenuto durante i lavori relazionando sui progressi del gruppo di lavoro, da me presieduto, sul tema della lotta alle diseguaglianze di salute nei sistemi socio-sanitari europei. Il gruppo ha visto l’adesione di membri della CALRE provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Austria, raccogliendo a oggi i contributi di 14 Regioni. Il Consiglio regionale della Lombardia, inoltre, è stato insignito dalla CALRE di ben due premi “Stelle d’Europa”, per due progetti che avevo presentato alle altre regioni europee come nostre “buone pratiche” nella precedente sessione di lavori: il primo, dal titolo Consiglieri per un giorno, ha visto coinvolti in un anno oltre mille studenti di 22 diverse scuole lombarde in un programma di educazione alla democrazia e alla legalità, e il secondo, su un tema di cooperazione internazionale, che riguarda l’ educazione alla sessualità nei Paesi in via di sviluppo.

Le parole di Borghetti

“Stiamo portando avanti un interessante lavoro di approfondimento sui sistemi socio-sanitari delle regioni europee per trovare, nei differenti approcci metodologici e anche culturali, una linea comune di intervento rispetto alle emergenze e alle diseguaglianze che i differenti sistemi da una parte creano e dall’altra cercano di risolvere. Il nostro obiettivo è migliorare l’accesso di tutti i cittadini a cure adeguate. Data l’importanza dell’argomento, il gruppo di lavoro è stato rinnovato dall’Assemblea all’unanimità anche per il 2020, e ho avuto l’onore di esserne riconfermato Presidente”.

.