Assessore al bilancio Simone Gelli non accetta le critiche in vista del consiglio comunale.

Questa mattina, mercoledì 27 marzo, è stato presentato il bilancio 2019. Gelli non accetta le critiche in vista del consiglio comunale di giovedì. “Abbiamo lavorato per non aumentare le tasse, in particolare rifiuti e investito risorse sul sociale”

Gelli non accetta quindi lezioni dalle minoranze. “L’aumento previsto delle sanzioni dipende dai controlli extra che si faranno a Ponte Nuovo, come chiesto da frazione” aggiunge Gelli.

Le “frecciatine”di Gelli

“Sapete che sono molto benevolo con i gruppi di opposizione, questa volta ho portato della frutta al Partito Democratico e al Progetto Magenta. Siamo alla frutta e questa è la frutta che i partiti di opposizione hanno voluto lanciare con le quattro caratteristiche che il nostro bilancio non ha”. Così punzecchia Gelli i partiti di opposizione.

