Aumento biglietto Atm a 2 euro.

Il deputato Fabrizio Cecchetti, Commissario della Lega di Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, commenta l’aumento dei biglietti Atm a 2 euro.

“L’aumento a 2 euro del biglietto Atm è solo l’ultimo regalo in ordine di tempo del Sindaco Sala ai milanesi. Il prossimo primo luglio l’ennesima sorpresina sarà ufficialmente rifilata a tutti coloro che avranno bisogno dei mezzi pubblici: una decisione grave che, invece di migliorare la situazione della viabilità, la peggiora ancor di più. Tra Area B e pericolose frenate improvvise dei treni metro, il sistema milanese dei trasporti pubblici non sta certo facendo una bella figura. Peccato che a rimetterci siano non solo l’immagine e la credibilità della nostra città agli occhi del mondo, ma anche e soprattutto le tasche degli utenti. Ma tutto questo alla sinistra non interessa e dice ‘Milanese paga e tas’. La Lega non ci sta ed è già al lavoro per dare finalmente una boccata d’aria fresca ai milanesi con un’amministrazione sensata e vicina alle esigenze dei cittadini”.