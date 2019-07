“Nei mesi scorsi ho segnalato che Aler Lodi e Pavia è il fanalino di coda in Lombardia per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. La presenza a bilancio di fondi non impegnati e non spesi contrasta con la necessità di riqualificazione di molti appartamenti e di interi palazzi, partendo dalla rimozione dell’amianto, dalla messa in sicurezza e dalla sistemazione di impianti idraulici ed elettrici.Chiediamo alla Regione di non tenere ferme quelle risorse ma di mettere in campo una task force che sia in grado, insieme ad Aler, di progettare e appaltare gli interventi. Le condizioni di vita nei palazzi Aler sono spesso insostenibili, anche per le mancate risposte dell’azienda alle richieste di intervento degli inquilini. A maggior ragione quei fondi vanno spesi fino all’ultimo centesimo, per restituire condizioni dignitose ai cittadini che vivono negli alloggi Aler.”