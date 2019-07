Con l’avanzo di amministrazione, risorse per scuole, asfalti e un’opera per ogni frazione di Ceriano Laghetto.

Estate di lavori con l’avanzo di amministrazione

Sarà un’estate di lavori in diverse zone di Ceriano Laghetto su più fronti, dalla manutenzione all’arricchimento del patrimonio pubblico alla sicurezza stradale. Al grosso intervento in corso al centro sportivo comunale di via Stra Meda e alla manutenzione stradale dei marciapiedi di via Mazzini, si aggiungeranno presto altri interventi che saranno finanziati con avanzo di amministrazione.

150mila euro a disposizione

Come deliberato dalla Giunta comunale lo scorso 27 giugno, si renderanno infatti disponibili circa 150mila euro di avanzo d’amministrazione relativi all’anno 2018. A quel punto, si potranno avviare una serie di interventi già preparati dall’Amministrazione comunale. “Abbiamo già predisposto gli atti e l’ufficio tecnico attende solo il passaggio in Consiglio comunale per rendere effettivamente disponibili le risorse, dopodichè si procederà spediti”, sottolinea il sindaco Roberto Crippa.

Le opere

In cima alla lista c’è la riasfaltatura della via Verdi, oggi in condizioni particolarmente problematiche. Un secondo intervento già programmato riguarda il blocco servizi igienici e spogliatoi della palestra della scuola media, che ha bisogno di una riqualificazione complessiva. Nella lista anche altri tre interventi. “Come ho detto in campagna elettorale, puntavo a realizzare nei primi 100 giorni di mandato un intervento per ogni frazione -spiega il sindaco Crippa – Con una parte di questo avanzo quindi andremo a realizzare un’area cani al Villaggio Brollo, nello spazio accanto al campo di calcetto, la sistemazione del marciapiede lato sinistro della via Carso a Dal Pozzo e il posizionamento di un segnalatore luminoso dissuasore di velocità a San Damiano, sulla via Volta”. “Priorità a scuole e strade, non a parole ma con fatti concreti e scelte oculate” chiosa l’Assessore alla scuola e alle Manutenzioni Dante Cattaneo.

LEGGI ANCHE: Musica contro lo spaccio: a Ceriano concerto nel bosco