Ballarini inarrestabile. Con un video alla cittadinanza, il sindaco di Corbetta annuncia la creazione della seconda farmacia comunale. ” Siamo pronti a presentare la variazione del bilancio comunale 2018 – afferma -. Tra i punti anche l’apertura di una nuova farmacia comunale a nord della statale”.

Nuova farmacia comunale

Oltre al sostegno alle famiglie in difficoltà, a un ampio programma di asfaltature delle strade della città, la Giunta predispone un nuovo servizio per i tanti cittadini che risiedono nella parte a nord di Corbetta. E pensare che la farmacia comunale, voluta dal centrosinistra su finale di mandato, rischiava di essere un flop.

La scelta vincente

Le difficoltà iniziali della farmacia comunale portarono la Giunta Balzarotti, che strappò la città al centrosinistra nel 2011, a optare per una farmacia h 24. La mente del progetto era l’allora assessore al Welfare Marco Ballarini. L’idea provocò molti mal di pancia, anche in maggioranza, nonché la ferma opposizione delle minoranze. I numeri, però, diedero ragione a Ballarini, che in un’ironica conferenza stampa regalò simbolicamente il malox ai suoi detrattori.