Un esposto anonimo contro il sindaco di Corbetta: ve lo avevamo annunciato martedì 4, quando il documento è arrivato in redazione. Accuse esplosive che abbiamo passato al setaccio, verificato per quanto possibile e che raccontiamo nel numero in edicola da venerdì 7 settembre.

Le accuse del corvo

Il sindaco finisce nel mirino dei detrattori che il 29 marzo presentano un esposto anonimo in Procura accusando di aver favorito nel bando di selezione per ufficiali la vigilessa amica. Accuse dettagliate, che chiamano in casa anche i varchi, la loro gestione e legittimità.

La difesa del sindaco

Il primo cittadino ha chiarito a Settegiorni la sua posizione, smentendo alcune accuse mosse e parlando di macchina del fango. Sul giornale in edicola una lunga intervista, oltre ad un resoconto di quanto accaduto nel comando dal 2016 ad oggi.

Le minoranze chiedono chiarezza

Pd e Cinque stelle chiedono chiarezza al primo cittadino, dopo aver ricevuto nelle loro sedi la copia integrale dell’esposto anonimo che, per ora, non è ancora stato diffuso pubblicamente ma che vi “raccontiamo” sul numero in edicola. Grande solidarietà della città.