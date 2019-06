Ballottaggi, bicchiere mezzo pieno per il Pd metropolitano. A Paderno Dugnano e Novate Milanese, trionfano i candidati di centrosinistra, Ezio Casati e Daniela Maldini. Vittoria per la candidata civica (sostenuta dal Pd), Arianna Tronconi, anche a San Zenone al Lambro, città storicamente di centrodestra, che al primo turno aveva registrato la parità fra i due competitor. Sconfitte a Cormano e a Rozzano, perse per un pugno di voti.

Ballottaggi, il commento di Roggiani

“Complimenti a Ezio Casati, nuovo sindaco di Paderno Dugnano, il comune più grande della Città metropolitana che andava al voto, per un risultato davvero straordinario e per aver strappato la città alla Lega, che la governava da dieci anni. Grandissimo risultato anche quello di Daniela Maldini a Novate Milanese, dove i cittadini hanno premiato il buon lavoro portato avanti in questi anni dal Pd al governo della città. A Cormano e Rozzano la sconfitta c’è e fa male, ma resta la convinzione di aver messo in campo tutte le energie possibili. Congratulazioni a chi ha vinto e grazie a tutti coloro che si sono messi in gioco per tentare di salvare le nostre città dall’estremismo e dall’incapacità delle destre a trazione leghista”, commenta la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani.