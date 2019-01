Ha scatenato un’ondata incontenibile di polemiche il banchetto di BranCo, realtà facente parte dell’associazione di estrema destra Lealtà e Azione allestito il giorno della Memoria in piazza Marconi ad Abbiategrasso.

“Un’offesa, anzi uno sfregio intollerabile – afferma la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani -. E’ inammissibile che il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, abbia concesso l’occupazione di una piazza pubblica, nel giorno della Memoria (ieri 27 gennaio), ad un’associazione chiamata il Bran.co – Una Voce del Silenzio, branca solidaristica del gruppo di estrema destra Lealtà e Azione. Stiamo parlando di persone che si ispirano agli ex gerarchi delle SS naziste, anche noti per organizzare azioni paramilitari e spedizioni punitive negli stadi; come dimostra il recente coinvolgimento e arresto di Francesco Baj, animatore della sezione locale di Lealtà e Azione, negli scontri a San Siro del 26 dicembre. In un momento storico in cui tornano a galla espressioni e parole che sembrano fare eco ad un passato di atrocità e orrore, diventa ancora più indispensabile, per chi ha la responsabilità di amministrare una comunità, opporsi e rifiutare in maniera netta forze o gruppi – conclude Roggiani – che sono in aperta contraddizione con la nostra Costituzione, antifascista e democratica”.