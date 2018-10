Anna Lisa De Salvo, 43 anni, impiegata amministrativa, è ufficialmente il nuovo assessore della Giunta guidata da Linda Colombo. De Salvo, alla prima esperienza, prende le deleghe che erano in capo alla dimissionaria Paola Severgnini(imprese, cultura e identità, comunicazione e biblioteca).

Colombo nomina il nuovo assessore

“Ho scelto un volto nuovo, al di fuori della politica, per mantenere la componente civica all’interno dell’Amministrazione comunale – spiega il sindaco Linda Colombo -. Sono certa che Anna Lisa ha le competenze e l’entusiasmo per fare bene”.

Le prime parole di De Salvo

“Ringrazio il sindaco per la fiducia – commenta il nuovo assessore De Salvo -. Con grande umiltà e voglia di imparare entro in una squadra affiatata per dare anch’io il mio contributo alla crescita e al cambiamento di Bareggio”.