La Giunta comunale di Bareggio ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la manutenzione di una serie di strade.

Pronti 650mila euro: ecco quali vie saranno asfaltate

Sul piatto 650mila euro che serviranno per la riqualificazione delle vie Monte Nevoso, Adamello, Monte Grappa (tratto da via Falcone al confine), Falcone, San Carlo, Padre Gemelli, Piave (da via Scarlatti a Cascina Figina), Tiziano, Madonna Pellegrina (da via Roma al dosso prima di via Don Sturzo), Manzoni, Monteverdi (primo tratto) e via Martiri della Libertà (stradina sterrata copertura Fontanile Barona).

L’assessore: “Lavori in primavera”

“Con il passaggio in Giunta – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Pirota – è partito ufficialmente l’iter che porterà alla predisposizione del bando, all’assegnazione dei lavori e, in primavera, alla realizzazione degli interventi. La situazione delle strade a Bareggio è purtroppo nota a tutti da anni, l’eredità ricevuta dalla vecchia Amministrazione Pd-Italia Viva è pesante ma, come abbiamo promesso, arriveremo ovunque. Ora partiamo dalle strade ridotte peggio in base ai nostri rilievi e alle segnalazioni dei cittadini, poi fino alla fine del mandato seguiranno altre tranches di interventi. Ci doteremo anche di un particolare sistema di rilevazione delle condizioni del manto stradale in modo tale da stabilire l’ordine di priorità nella maniera più oggettiva possibile”.

