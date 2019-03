Bareggio, via Santo Stefano sarà riqualificata. E’ ufficialmente partito l’iter che, dopo decenni, porterà alla sistemazione della via Santo Stefano a Bareggio. Con la determina del Settore Patrimonio pubblicata nei giorni scorsi all’albo pretorio, il Comune ha infatti assegnato l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economico, del rilievo topografico dell’area e del piano d’esproprio (le aree oggetto di intervento sono private).

Bareggio, via Santo Stefano sarà riqualificata

L’incarico è stato conferito allo studio di ingegneria MDP Engineering s.r.l. di Cinisello Balsamo, che consegnerà il progetto nel giro di un paio di mesi.

“Si tratta di un passo molto importante – afferma il sindaco Linda Colombo –. Mai nessuno, in passato, era arrivato a fare qualcosa di concreto e a stanziare soldi. Chi mi ha preceduto ha illuso i cittadini inserendo sempre la via Santo Stefano nei vari piani delle opere pubbliche, salvo poi rinviare di anno in anno i lavori. Consci del grave problema, ci abbiamo messo la testa fin da subito, rapportandoci sempre con i residenti, e ora finalmente si parte”.

Stoccata politica del sindaco

Colombo ha colto l’occasione per pungere il Pd, che recentemente l’aveva attaccata sulla via Santo Stefano: “Prima ci lasciano in eredità il problema e ci chiedono di spostare più in là nel tempo i fondi previsti per la strada. Adesso pontificano, vanno a fare i sopralluoghi e annunciano interrogazioni in Consiglio comunale. Noi preferiamo lasciar parlare i fatti”.