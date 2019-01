Besate, un tratto di 800 metri della SS 526 chiuso sino a fine maggio per i lavori di rifacimento della rete fognaria di Cap.

Besate, cantiere Cap: SS 526 chiusa quattro mesi

Un tratto di strada lungo 800 metri della Statale 526 chiuso per quattro mesi per il cantiere di Cap Holding che porterà al rifacimento della rete fognaria a Besate. L'ordinanza è entrata in vigore lunedì 29 gennaio e sarà in vigore sino alla conclusione dei lavori, prevista per il 31 maggio 2019. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità locale. Il contenuto dell'ordinanza parla infatti chiaro: nel tratto di strada interessato dai lavori "sarà garantito l'accesso ai soli mezzi di soccorso". E chi abita lì? "L'accesso alle residenza invece non potrà essere sempre assicurato, in quanto le fasi di lavorazione potranno impedire l'ingresso alle proprietà. Per urgenze – conclude il provvedimento – contattare direttamente il responsabile di cantiere".