Biglietto unico. I Giovani dem: “Giù le mani dal trasporto pubblico locale”

“Da una parte una Regione Lombardia a guida Lega, responsabile del disastro Trenord, che non investe, non promuove sconti per le fasce più deboli, non aumenta le corse, non si occupa della sicurezza dei pendolari lombardi. Dall’altra il Comune di Milano, che, insieme ad Atm, investe nel trasporto pubblico locale, propone un piano di integrazione tariffaria per hinterland e province limitrofe. Con il piano di tariffa integrata del Comune di Milano gli abbonamenti mensili aumentano solo di 5 euro, mentre quelli annuali rimangono invariati, così come anche le agevolazioni per under 26, over 65 e Isee sotto 6mila euro. Inoltre con il biglietto unico a 2 euro si potrà viaggiare con lo stesso biglietto in 20 comuni dell’hinterland milanese, che oggi hanno invece tariffe diverse che arrivano fino a 2,5 euro (Assago, Bresso, Cesano, Cormano, Buccinasco, Corsico, Cinisello, Opera, Novate, Cusano, Peschiera Borromeo, Rozzano, San Donato, Segrate, Sesto, Settimo, Vimodrone, Baranzate)”.