A Cerro Maggiore un incontro con il consigliere regionale Pd sul Biglietto Unico Integrato per Milano e provincia.

Biglietto Unico Integrato, ok da Milano

Doveva partire ad aprile, ora è rimandata a luglio l’attivazione del Biglietto Unico Integrato, l’uniformazione della tariffa per usufruire del trasporto pubblico anche nei Comuni della fascia metropolitana. Approvata dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana, la proposta del Partito Democratico consentirebbe ai pendolari di spostarsi tra la provincia e il capoluogo con un solo documento di viaggio valido per treno, autobus e metropolitana. Una novità importante, che attende ora di essere approvata dalla Regione Lombardia.

Incontro pubblico

Per spiegarne caratteristiche, contenuti e vantaggi il Pd di Cerro Maggiore e Cantalupo ha organizzato per lunedì 6 alle 21 nella biblioteca civica di via San Carlo 48 un incontro aperto ai cittadini con Pietro Bussolati, consigliere regionale Pd. Ad introdurre la serata Giovanni Cozzi, segretario cittadino, e coordinare Donato Barbano, componente del direttivo.

