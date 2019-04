Bilancio di previsione di Rescaldina approvato in Consiglio comunale.

Bilancio di previsione, la soddisfazione della maggioranza

“Un bilancio che dice forte che, finalmente, Rescaldina, dopo tutti questi anni difficili, può pensare in grande!”. Così il sindaco Michele Cattaneo commenta il bilancio di previsione 2019-2021 approvato nell’ultimo Consiglio comunale.

“In questi giorni – prosegue il primo cittadino -, l’ho detto spesso: Rescaldina è pronta per spiccare il volo. Dopo quello che abbiamo trovato 5 anni fa, i 550mila euro di debiti fuori bilancio, i quasi 900mila di ingiunzioni di pagamento per la mensa, i debiti della Multiservizi; abbiamo risanato il bilancio compiendo un vero e proprio miracolo di cui devo ringraziare in primis Francesco Matera e tutta la giunta che ha lavorato con me in questi anni. Abbiamo sempre tenuto la barra dritta e adesso finalmente si può pensare agli investimenti di cui Rescaldina ha bisogno”.

“Questo – aggiunge l’assessore al Bilancio Francesco Matera – è un bilancio che, ancora una volta, indirizza gli obiettivi verso la costruzione di una comunità coesa e verso obiettivi di miglioramento della vita materiale dei nostri concittadini. Un bilancio che dà priorità alla crescita sociale della nostra comunità attraverso importanti interventi negli ambiti di crescita educativa e formativa, cioè le scuole, dove i nostri ragazzi imparano a sviluppare la loro coscienza critica sui fatti del mondo, che interviene nei luoghi di crescita educativa grazie ai valori dello sport e nei luoghi di aggregazione, quali i parchi cittadini e i punti di ritrovo. Intervenire in questi luoghi, nel corso del mandato, è per noi sempre stato prioritario”.

Il mantenimento degli equilibri di bilancio

“Quello di utilizzare tutti gli oneri di urbanizzazione per effettuare investimenti – spiegano Matera e Cattaneo – è stato uno dei primi obiettivi che ci siamo posti dall’inizio del mandato. E’ ormai da diversi anni che abbiamo portato il bilancio in equilibrio, riuscendo così a non sacrificare gli investimenti per coprire le spese di funzionamento. Il 2019 continua su questo segno: un bilancio sano e in equilibrio che permette di investire”.

I debiti fuori bilancio

“In questi anni abbiamo dovuto fronteggiare – proseguono sindaco e assessore – l’imprevisto di 550mila euro di debiti fuori bilancio. Abbiamo pagato questi debiti: il bilancio 2019-2021 è, finalmente, il primo anno libero da questo peso”.

Investimenti sugli opere pubbliche

– Edifici scolastici: “Nel 2019 – spiegano Cattaneo e Matera – abbiamo inserito l’ampliamento della scuola Manzoni di Rescalda per offrire alle insegnanti, ai bimbi e alle bimbe della scuola materna spazi didattici adeguati e rispettosi delle loro esigenze educative. L’investimento sarà di 2.200.000 euro. Nel 2020 e 2021 abbiamo stanziato 1 milione di euro per la riqualificazione delle scuole medie”.

– Impianti sportivi: “Nel 2019 – aggiungono – è prevista la realizzazione del campetto in sintetico del centro sportivo di via Schuster. Nel 2020 e 2021, se le cifre previste in entrata dovessero realizzarsi, abbiamo indirizzato 1 milione di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi”.

– Parchi cittadini e centro Pertini:“Tra la riqualificazione dei parchi e riqualificazione centro Pertini (ex Bassettino), le cifre stanziate per gli anni 2020 e 2021, se le entrate previste dovessero realizzarsi, ammontano a 460mila euro”.

Attenzione alle fragilità sociali

“Ancora una volta sono state una centralità strategica verso la quale indirizzare risorse economiche, perchè davanti alle difficoltà non intendiamo fare passi indietro. Nel 2019, in aggiunta a quanto necessario, sono stanziate risorse per l’assunzione di un nuovo assistente sociale e previsti appositamente 40mila euro da dedicare esclusivamente a un ‘progetto per il lavoro’, che mira a intervenire sulla fragilità legata alla perdita del lavoro creando percorsi di riqualificazione e orientamento”.

Nuovi investimenti sul personale comunale

“Il personale comunale – dichiarano Cattaneo e Matera – è una grande ricchezza. Dopo i nuovi ingressi del 2018, col bilancio 2019 si continua a investire sul personale comunale attraverso nuove assunzioni. Sono in arrivo due persone per gli uffici tecnici, un assistente sociale, un contabile per l’area finanziaria”.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE