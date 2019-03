Bilancio partecipativo di Dairago: come verranno spesi i 35mila euro stanziati?

Bilancio partecipativo di Dairago

Domenica 31 marzo alle 21 si svolgerà in sala consiliare una serata di presentazione – rivolta alla cittadinanza – dei 10 progetti «finalisti» del Bilancio partecipativo dairaghese che verranno messi al voto.

Tutti i cittadini residenti a Dairago di età uguale o superiore ai 16 anni potranno infatti votare per decidere come verranno spesi i 35mila euro stanziati nel bilancio 2019. La serata di domenica è stata organizzata dal Comune in collaborazione con ABCittà proprio con l’intento di far conoscere i progetti selezionati ai dairaghesi.

Per informazioni, è possibile scrivere un’email all’indirizzo bilanciopartecipativo.dairago@gmail.com o visitare il sito del Comune.