Bilancio partecipativo, edizione 2019 a Rescaldina.

Bilancio partecipativo, ecco la serata

Tutto pronto per l’edizione 2019 del Bilancio partecipativo, novità introdotta dalla giunta comunale guidata dal sindaco Michele Cattaneo. Questa sera, martedì 5 febbraio 2019, è in programma il “Laboratorio di co-progettazione” dell’iniziativa che permetterà ai cittadini di scegliere alcuni progetti e opere per il loro paese. Appuntamento dalle 20.45 alle 23 nella Sala Consiglio del municipio di piazza Chiesa a Rescaldina.

La presentazione

“Durante la serata – spiegano dalla giunta -, insieme ai proponenti le idee, si procederà ad analizzare le idee presentate dopo la prima verifica degli uffici comunali ma anche confrontarsi con le idee degli altri. Sarà possibile infatti migliorarle o approfondirle insieme, accorpare quelle simili o unire più idee per farne una proposta nuova in risposta ai bisogni della nostra città”.

