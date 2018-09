Tre progetti in finale, ai cittadini il voto. Lunedì 1 ottobre, dalle 8,40 alle 12 e dalle 16 alle 18, all’Urp, in Comune, potrete votare, se abitate a Corbetta e avete almeno 16 anni, il vostro preferito. Prende forma il bilancio partecipativo.

Bilancio partecipativo: finalisti

In finale l’assegnazione di un buono per i nuovi nati, a sostegno delle famiglie nelle prime spese – almeno 500 euro a famiglia -, Baskinscuola, per per dare in più da quest’anno la possibilità di

introdurre nella didattica e nel percorso formativo dei propri alunni una nuova disciplina sportiva, speciale ed unica nel suo genere, e, infine, “Intrecci a più mani- progetto di mediazione scolastica”, da portare avanti nelle scuole cittadine.

Votate

I tre progetti finalisti saranno votati e quindi decideranno i cittadini quale sarà il più meritevole e finanziabile dall’Amministrazione comunale.

