Bilancio partecipato a Castellanza: ora si vota

Dopo l’Assemblea pubblica di presentazione delle sei proposte, ora è giunto il momento della votazione per scegliere quella da realizzare.

Le proposte da votare

Le sei proposte sono: le tre sono state presentate da cittadini (due gruppi rispettivamente di 32 e 10 persone) e associazioni (una) riguardano la riqualificazione di aiuole e aree verdi, la sistemazione della fontana di piazza Castegnate dedicata alla memoria dei marinai e l’illuminazione della cella campanaria e degli orologi del campanile della chiesa di S. Giulio. A queste vanno aggiunte quelle predisposte dall’Amministrazione Comunale che prevedono: il posizionamento di una casetta dell’acqua nella zona del parco di via Italia, la riqualificazione dell’arredo urbano sito all’interno del Parco di via dei Platani, e la realizzazione di un murales alla scuola media Leonardo da Vinci e alla scuola elementare Manzoni di via San Giovanni.

Quando e dove si potrà votare

Ecco dove i residenti a Castellanza che abbiano compiuto i 16 anni di età potranno recarsi a votare:

In Comune all’Ufficio Relazioni con il Pubblico da lunedì 18 novembre a sabato 23 nei seguenti orari:

LUNEDI’ 9,00 – 12,30

MARTEDI’ 9,00 – 12,30

MERCOLEDI’ 9,00 – 12,30 / 15,00 – 18,00

GIOVEDI’ 9,00 – 12,30

VENERDI’ 9,00 – 12,30

SABATO 9,00 – 12,30

In biblioteca in piazza Castegnate da martedì 19 novembre a sabato 23 novembre nei seguenti orari:

MARTEDI’ 9,30 – 12,30 / 14,30 – 18,30

MERCOLEDI’ 9,30 – 12,30 / 14,30 – 18,30

GIOVEDI’ 9,30 – 12,30 / 14,30 – 18,30

VENERDI’ 9,30 – 12,30 / 14,30 – 18,30

SABATO 9,30 – 12,30 / 14,30 – 18,30