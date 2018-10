Sabato mattina in commissione presentate le prossime variazioni al Bilancio.

Bilancio Tradate, variazioni per 400mila euro

Presentate sabato in commissione e da discutere venerdì sera in consiglio comunale le variazioni al Bilancio di Tradate. Spostamenti che riguardano circa 400mila euro. Le priorità sono state delineate dal presidente della Commissione Bilancio, Erica Antognazza: “Partendo dalle spese correnti -commenta – l’amministrazione ha concentrato le risorse economiche disponibili per interventi di manutenzione ordinaria delle strade e fognature (40mila euro) e sgombero neve (55mila euro) in previsione dell’inverno. Una piccola parte sarà dedicata alle utenze comunali come il riscaldamento delle scuole e illuminazione dei cimiteri. Inoltre, per la sicurezza è stata effettuata una revisione all’etilometro per mantenerlo efficace durante i controlli svolti sul territorio dalla nostra polizia locale”. Sempre per quanto riguarda le scuole, in arrivo nuovi arredi con 20mila euro a disposizione per i nuovi banchi.

Eventi, sport e cultura

Due tra i nuovi maggiori investimenti riguardano sport e cultura. Nel primo caso, c’è l’inserimento in bilancio di 150mila euro tramite mutuo per il nuovo campo da rugby al centro sportivo Uslenghi, per il quale si è chiesto un contributo di 300mila euro alla Regione. Ventimila euro invece sono stati impegnati come trasferimento per servizi in vista degli eventi legati al Natale. Infine, previsto l’acquisto di almeno tre casette per il book crossing, l’iniziativa nata anni fa dalla Frera e arrivata in molti negozi del centro dove è possibile, gratuitamente, prendere libri e lasciarne altri per futuri lettori. “Non possiamo che ritenerci soddisfatti per l impegno e l attenzione costante verso le esigenze della nostra città” commenta il capogruppo leghista Antognazza.