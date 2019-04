Esaminate martedì in Commissione le ultime variazioni al bilancio di Tradate.

Bilancio Tradate, ultime variazioni prima del voto

Ultime variazioni per l’Amministrazione di centrodestra prima del voto. Martedì sera si è infatti tenuta la Commissione Bilancio presieduta da Erica Antognazza, durante la quale sono stati illustrati gli aggiustamenti al Bilancio che passeranno mercoledì al vaglio del consiglio comunale. “Soffermandoci sulle entrate – dichiara Antognazza – risultano essere importanti i contributi regionali a destinazione vincolata per gli asili della città, per complessivi € 59.000,00. Nello specifico, saranno per l’appunto destinati per la manutenzione straordinaria dell’asilo nido comunale e della scuola materna comunale. Oltre a ciò, è stato disposto un contributo alle due scuole materne paritarie. Ma non solo: E’ stato applicato una parte di avanzo vincolato per investimenti di circa 120.000,00 che permetterà la realizzazione di opere importanti come la Via Campilunghi, il completamento della rotatoria di Via Sopranzi. Verrà realizzata una stazione di sollevamento per le acque meteoriche in Via Galilei, che risolverà definitivamente il problema degli allagamenti durante le forti piogge. Procederemo, inoltre, con il rifacimento della pavimentazione del cimitero di Tradate. Una parte, invece, di avanzo non vincolato di circa 200.000,00 verrà destinata per un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria del verde in città e per la riqualificazione dei parchi giochi con particolare attenzione al parco pubblico di via Rigamonti e per il progetto della caserma dei vigili del fuoco”.

