Intitolare una via in onore di Bettino Craxi. E’ questa la proposta avanzata da Francesco Variato, coordinatore di Forza Italia a Bollate, poiché, «un grande leader non può e non deve essere giudicato solo per i fatti giudiziari, ma deve avere un giudizio molto più ampio».

Una via per Bettino Craxi

«La riabilitazione di Craxi non sta passando dalla storia, bensì dal popolo, dalla gente che lo rimpiange – argomenta Variato – Anche a Bollate si comincia a parlare di Craxi come politico capace di portare soluzioni e benessere alla società e si valuti il politico, l’uomo e lo statista morto esiliato dalla furia manettara di un’epoca dove ancora più di qualche pagina della storia dovrà essere riscritta».

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE