Bosco dei 100 passi di Gaggiano: inaugurato il percorso salute con attrezzature per eseguire esercizi ginnici (foto: Varieschi).

Bosco dei 100 passi di Gaggiano: ecco il percorso salute

E’ stato inaugurato sabato scorso il nuovo percorso salute installato all’interno del Bosco dei 100 Passi di San Vito. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti diversi cittadini della frazione insieme al sindaco Sergio Perfetti e al suo vice Francesco Berardi, titolare delle delega alle attività sportive. Dopo il consueto taglio del nastro, è stato percorso l’anello pedonale lungo 1260 metri dove sono stati posizionate le nuove attrezzature che permettono di eseguire esercizi ginnici.

«Il percorso salute vuole essere un mezzo per permettere a tutti i cittadini di svolgere una sana attività fisica, in modo salutare, all’aria aperta e completamente gratuita. – ha spiegato l’assessore Berardi –. Questo percorso che abbiamo inaugurato segue a distanza di un anno e mezzo un’altra opera ideata con lo stesso fine: il campo di basket realizzato nel Parco di via Papa Giovanni XXIII, utilizzato da moltissimi appassionati, in gran parte giovanissimi, fruibile 365 giorni all’anno ed in modalità completamente gratuita».

In entrambi i casi l'amministrazione ha colto lo spunto dei cittadini che avevano richiesto di installare le attrezzature nelle due aree verdi. Per realizzare il campo da pallacanestro era intervenuta anche la società Basket Gaggiano che aveva finanziato l'acquisto di uno dei canestri. Nel Bosco dei 100 Passi l'investimento è stato totalmente a carico dell'amministrazione comunale con una spesa di 15mila euro per l'acquisto delle attrezzature ginniche.