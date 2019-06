Bubbiano, 325mila euro per il palazzetto dello Sport

Bubbiano, in arrivo dal Governo 325mila euro per potenziare il centro sportivo Medici. Esulta il vicesindaco Torrini.

Bubbiano è tra i 248 progetti, sugli oltre 1.800 presentati da tutta Italia, finanziati dal governo nell'ambito del bando "Sport e Periferie 2018", e per questo riceverà un contributo statale a fondo perduto di 325mila euro da investire in interventi di riqualifica e potenziamento del centro sportivo comunale "Medici". Commenta il vicesindaco Alessandro Torrini: "Il progetto, con il quale abbiamo partecipato al bando nello scorso dicembre, prevede interventi per un valore complessivo di 450mila euro di cui 325mila finanziati, appunto, dallo Stato e 125mila finanziati con un mutuo a tasso zero erogato dall'istituto del credito sportivo: il progetto prevede la realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi nella zona "Area Feste" e la realizzazione di un nuovo campo quadrivalente coperto (calcetto, basket, pallavolo, tennis), mediante la realizzazione di una tenso -struttura in legno lamellare, che sorgerà al posto degli attuali campi da calcetto e tennis, ormai in disuso, che saranno quindi demoliti, per fare posto a quello che sarà un vero e proprio "mini-palazzetto dello sport" comunale. Dopo il finanziamento europeo per la rete wi-fi, un'altra bella vittoria del tutto inaspettata".