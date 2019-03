Bubbiano, fibra ottica entro la fine del 2019. L’annuncio del vicesindaco Alessandro Torrini: “Ancora un po’ di pazienza e ci siamo”.

Novità sul fronte fibra ottica a Bubbiano: le annuncia il vicesindaco Alessandro Torrini. Che spiega: “Nei giorni scorsi ho incontrato alcuni tecnici di Open Fiber i quali mi hanno confermato che il nostro paese è inserito tra i comuni in cui la posa della fibra verrà eseguita entro la fine del 2019. Intorno a giugno/luglio inizieranno i lavori di realizzazione di un vano tecnico nei pressi del parcheggio del cimitero e a seguire quelli di cablaggio di tutto il comune. Sono molto contento del fatto che, avendo l’amministrazione aderito alla convenzione Infratel – Regione Lombardia, è stato possibile “portare a casa” questo risultato colmando una lacuna infrastrutturale non più tollerabile. E con oltre un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma di Regione Lombardia. Ancora un po’ di pazienza e ci siamo”. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE