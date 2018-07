Chiara Calati annuncia un investimento sulle fasce deboli e precisa: “Se abbiamo delle economie, come accaduto quest’anno per via dell’assenza del dirigente dell’Ufficio tecnico, investiremo sulle priorità. Di certo non il piano delle attrezzature religiose, ma anziani e disabili”.

Calati investe sugli anziani soli

“Nella prossima variazione di bilancio andremo ad inserire 60.000 euro destinati ad interventi assistenziali per anziani soli o in difficoltà e per disabili, in base alle esigenze della nostra comunità. Nel nuovo piano di diritto allo studio ci saranno risorse aggiuntive per il trasporto scolastico, evidenziato tra le richieste e le necessità”.

Nessuna variante pro moschea

“Non toglieremo risorse preziose alle nostre famiglie per aggravare gli oneri di una variante di PGT che comprenda il piano delle attrezzature religiose, a maggior ragione in seguito alla recente approvazione della variante generale fatta dalla precedente amministrazione, che avrebbe avuto tutto il tempo e la facoltà di inserirlo in fase di redazione del PGT stesso”.