Duro affondo del sindaco Chiara Calati alla città metropolitana. Lo sfogo “social” del primo cittadino arriva dopo la conferenza dei Sindaci.

Calati all’attacco

“Ecco un bilancio che non consente nessuna programmazione. Abbiamo bisogno di risorse per la manutenzione delle nostre scuole superiori e delle strade di competenza metropolitana. In quest’ottica noi sindaci di centrodestra siamo sempre più decisi e compatti nel sostegno all’autonomia, a maggior ragione dopo aver visto che degli oltre 200 milioni di Euro di entrate, 159 milioni vanno resi allo Stato, una situazione non più sostenibile”. è l’affondo del sindaco magentino.

L’impegno politico

Calati assicura l’impegno per avere più soldi da spendere sul territorio: “Ci batteremo per una maggiore libertà di utilizzo delle risorse per i nostri Comuni, per garantire i servizi prima di tutto ai nostri cittadini”.