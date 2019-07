“Prendo atto della dichiarazione del direttivo di Noi Con L’Italia in base alla quale sono il Sindaco di tutti e non del partito. Da parte mia non ho mai cambiato posizionamento rispetto all’inizio del mio percorso politico. Non appartengo a una storia politica o di militanza ma ho creduto fortemente, credo e crederò sempre e con sempre più convinzione in quei valori di centro destra che mi hanno visto partecipe di Magenta Popolare prima e Noi Con L’Italia poi. Noi con l’Italia che, allo stato attuale, si è presentata nelle liste di Forza Italia alle europee e ora deve definire il suo futuro, come detto dal Direttivo stesso”. Così il sindaco Chiara Calati dopo l’affondo di Luca Del Gobbo che, di fatto la esclude da Noi con l’Italia.

Calati: “Non ho mai cambiato posizione politica”

“I valori di centro destra sono alla base del programma elettorale condiviso e delle idee e azioni che congiuntamente stiamo portando avanti. In uno scenario politico così complesso, dove non c’è certezza del futuro, la mia linea di guida della coalizione sarà quella di includere il più possibile e aprire sempre a tutte le persone che credono nella centralità dell’individuo, con quello spirito di rinnovamento che gli elettori hanno chiaramente indicato di volere, senza escludere nessuno”, incalza la prima cittadina.

“Mi riservo di orientare liberamente le mie scelte politiche future”

“Proseguiamo nella gestione di quelle priorità che sono pressanti in città e nelle azioni che abbiamo indicato come punti fondanti del nostro operato cittadino, secondo una programmazione condivisa dalle forze di governo. Accolgo positivamente che NCI resti in maggioranza, in vista di importanti azioni sovraterritoriali che si stanno definendo a favore dell’attrattività del territorio e che seguo personalmente. L’obiettivo è che questa maggioranza vada avanti compatta per il bene di Magenta. Personalmente mi riservo di orientare liberamente le mie scelte politiche future”, chiosa.