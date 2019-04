Chiara Calati sulla tassa pubblicità: “Per alcuni calo del 20%”. Il percorso che ha portato alla modifica delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti delle pubbliche affissioni nasce dalla legge di bilancio del dicembre 2018 che ha ridefinito le modalità di tariffazione applicabili dai singoli comuni.

Le modalità dell’adeguamento tariffario

“Nell’adeguamento e nella definizione di tali modalità abbiamo tenuto conto di diversi fattori, non certo con l’intento di vessare i commercianti. Per le affissioni e la pubblicità fino a 1mq viene applicata solo la tariffa base stabilita per legge (dlgs 507/93). Quindi questi commercianti e le attività con queste caratteristiche pagheranno il 20% in meno di quanto hanno pagato lo scorso anno. Credo quindi possa questa essere una buona notizia per molti. Per le dimensioni più grandi e per le vie di particolare visibilità gli aumenti ci sono, nessuno lo ha mai negato. In qualche caso potranno anche rivelarsi considerevoli. Questo però anche in relazione al progetto di rifacimento generale e valorizzazione degli impianti di pubblicità e pubbliche affissioni ormai in dirittura d’arrivo. Non vedremo più postazioni obsolete ma strutture che portino decoro urbano, per migliorare e abbellire la città come tantissimi cittadini chiedono”, precisa il sindaco Chiara Calati, dopo le polemiche delle minoranze.

Le prospettive

“Valuteremo gli impatti e gli effetti derivanti da questa imposta, che, a regime ottimale, potrebbe portare anche a una rivisitazione al ribasso degli incrementi tariffari, a riconferma dell’attenzione alle attività commerciali. Spiace che quest’ultimo aspetto possa essere strumentalizzato e indicato come indice di non consapevolezza di tutti i consiglieri o, peggio, di provvedimento non condiviso. Siamo sempre alla verifica degli impatti delle manovre per apportare cambiamenti se fattibili, opportuni ed efficaci. ‘È impossibile essere sicuri di qualcosa se non della morte e delle tasse’ scriveva Christopher Bullock. Ma noi non vogliamo certo la morte del commercio e queste tariffe non sono indelebilmente scritte col sangue”, aggiunge la prima cittadina.