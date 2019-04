Cambiamo Arconate ha presentato la lista dei 12 candidati consiglieri al fianco di Sergio Calloni: una squadra rinnovata.

Cambiamo Arconate, Calloni: “Siamo già una squadra”

Di fronte a un nutrito pubblico lunedì 15 aprile si è aperto il sipario sui candidati consiglieri della lista di Cambiamo Arconate presso il centro polifunzionale. La serata è cominciata con un emozionato discorso di Sergio Calloni. “Siamo già una squadra” ha detto orgoglioso prima di rimarcare che la lista non rappresenta una fazione politica, ma rispecchia la volontà di voler essere civica. Poi ha chisato: “Non voglio dividere noi e i nostri avversari tra destra e sinistra”.

Volti nuovi e 4 donne in campo

La lista è quasi interamente rinnovata rispetto all’Amministrazione precedente e i candidati consiglieri hanno a turno preso posto sul palco presentando sé stessi. Sono 12, di cui 4 donne, per un’età media di 44 anni.Ecco i nomi dei candidati consiglieri, le cui passioni e competenze sono spiegate sul numero di Settegiorni Legnano Altomilanese in edicola: Silvia Fontana, 31enne pallavolista; Gaia Gorla, giurista d’impresa di 36 anni; l’architetto Serenella Sergi; l’impiegata Antonella Zanzottera; il notissimo Gimmy Arena, operaio metalmeccanico e blogger; il manager 63enne Giuseppe Badalucco, già assessore; il 73enne Fausto Cairoli, ex professore universitario; Fiorenzo Lievore, operaio tessile; il fotografo 45enne Moris Trento; l’artigiano edile Cesare Turati e il più giovane di tutti, lo studente universitario in economia 24enne Angelo Zanotti.

Nella lista pure Francesco Colombo

La curiosità della nuova squadra di Cambiamo Arconate è la presenza di Francesco Colombo, figlio del sindaco uscente Andrea. Lui, 26 anni giornalista, alla sua prima esperienza come candidato alle elezioni, ha già un background “politico”. E’ stato infatti tra i fondatori di Salviamo Arconate e dell’attuale gruppo Cambiamo Arconate. Ma è anche stato uno dei protagonisti dell’associazione Amici delle Feste. Nella serata di presentazione della squadra, ha dichiarato tra le altre cose: “La mia famiglia ha pagato un prezzo altissimo e finalmente dopo anni dietro le quinte ho deciso di espormi ufficialmente”. il giovane Francesco raccoglie l’eredità del apdre e si presenta al banco di prova delle elezioni.

