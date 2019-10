Cambio di deleghe nella giunta comunale di Nerviano guidata dal sindaco Massimo Cozzi.

Cambio di deleghe in giunta

Vi è un cambiamento nelle deleghe assegnate ai vari assessori che compongono la giunta comunale di Nerviano guidata dal sindaco Massimo Cozzi. Il primo cittadino oggi, martedì 1 ottobre 2019, ha comunicato ufficialmente il passaggio delle deleghe alla Cultura, Associazionismo e Urp dall’assessore Sergio Girotti (che resta vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Politiche educative e Informatizzazione e innovazione) all’assessore Alba Airaghi (già con delega al Bilancio) e quella alle Società partecipate (sempre di Girotti) all’assessore Alfredo Re Sartò (che già detiene quella allo Sport, Tempo libero, Giovani e Frazioni).

“Tale scelta – spiega il sindaco – è dovuta esclusivamente a motivi personali e familiari dell’assessore Girotti che ha meno tempo a disposizione per la carica che ricopre. A lui resta sempre la carica di vicesindaco vista l’incondizionata fiducia e sostegno che gode da parte del sottoscritto. Nessun cambiamento di persone all’interno della giunta, con la mia massima fiducia in tutti, ma una semplice ‘piccola’ re-distribuzione di alcune deleghe alla luce quanto sopra esposto nell’assoluta convinzione di lavorare tutti al meglio per il bene della comunità nervianese”.

TORNA ALL’HOMEPAGE DI SETTEGIORNI.IT PER LE ALTRE NOTIZIE