Cambio di deleghe nella Giunta di Rho: nominato i settimo assessore.

Con la nomina del settimo assessore Edoardo Marini che si occuperà di urbanistica e pgt il sindaco Pietro Romano ha ridefinito le deleghe della sua Giunta. Rimarranno in capo al sindaco le competenze in materia di post Expo/Mind, sicurezza e Polizia Locale, semplificazione, trasparenza e legalità. Come vicesindaco ci sarà sempre Andrea Orlandi. Gli assessori saranno Forloni, Vergani, Violante, Tavecchia, Giro e Marini.

Il nuovo esecutivo

Questo nuovo esecutivo prevede:

Andrea Orlandi, vicesindaco: bilanci e tributi, società partecipate, patrimoni e catasto, personale e organizzazione, sport, commercio e attività produttive

Gianluigi Forloni, assessore: ecologia, ambiente verde pubblico, illuminazione pubblica, politiche energetiche e pianificazione servizi e rete, traffico viabilità e mobilità, smart city e innovazione

Maria Rita Vergani, assessore: lavori pubblici, protezione civile, contratti di quartiere, rapporti con le frazioni, manutenzione servizi e rete, cimiteri

Nicola Violante, assessore: servizi socio-assistenziali, politiche dell’abitare, lavoro e formazione professionale, politiche famigliari, politiche per l’Integrazione e la Pace

Sabina Tavecchia, assessore: piano strategico, arredo urbano e bellezza della città, turismo e marketing territoriale, pari ppotunità e conciliazione dei tempi, servizi demografici e Affari Generali

Valentina Giro, assessore: scuola e istruzione, cultura ed eventi, politiche giovanili, comunicazione, teatro

Edoardo Marini, assessore: urbanistica, Edilizia Privata.

