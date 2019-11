Ruggiero Delvecchio, Consigliere Comunale Forza Italia Settimo Milanese, nel blog Stataleforum ha raccontato e commentato riguardanti il cambio delega nella Giunta di Settimo. Il sindaco, dopo aver letto l’articolo comparso sul blog, ha quindi risposto a Delvecchio.

“Sono bastati poco più di cinque mesi e la prima delega è passata di mano. L’assessore Stringaro del PD, infatti ha perso quella alle manifestazioni territoriali, a favore dell’assessore Raffaella Fioravanti della Lista Civica. Nulla sappiamo del perchè di siffatto passaggio di deleghe, ma i rumors di paese ci dicono che il Sindaco sia rimasta irritata per quanto successo in occasione della festa di Seguro, con i commercianti di Piazza Silone.

Quindi un cambio repentino ed ufficialmente immotivato, che sposta gli equilibri di giunta dal PD a favore della Lista Civica, considerando appunto che la delega alle manifestazioni territoriali è fra le più ambite, in quanto consente la possibilità di affermarsi in prestigio e visibilità nei confronti della cittadinanza.

Ma purtroppo per l’assessore Stringaro deve essere successo qualcosa che ne ha “leggermente” incrinato il rapporto fiduciario con il Sindaco, la quale a sua volta le ha alleggerito il paniere delle deleghe considerando che quelle attuali – Legalità e Bilancio – la impegnino già così a fondo e così alacremente, da non lasciarle tempo e modo di occuparsi d’altro.

Vedremo se con il tempo qualche altra delega le verrà “giubilata” , sempre naturalmente al fine di consentirle di occuparsi con impegno ed efficacia a quella eventualmente residua”.